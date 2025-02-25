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        Haberler Spor Basketbol NBA Timberwolves, 25 sayı geriden gelerek kazandı! - Basketbol Haberleri

        Timberwolves, 25 sayı geriden gelerek kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, 25 sayı geriden geldiği maçta Oklahoma City Thunder'ı 131-128 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:23
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        Timberwolves, 25 sayı geriden gelerek kazandı!
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        NBA'de 8 maç yapıldı. Thunder'a konuk olan Timberwolves, uzatmaya giden karşılaşmayı 4 oyuncusunun "double-double" performansıyla kazanarak sezonun 32. galibiyetine ulaştı.

        Timberwolves'ta Jaden McDaniels 27 sayı, 10 ribaunt, Naz Reid 22 sayı, 11 ribaunt, maçı kazandıran bloğu yapan Anthony Edwards 17 sayı, 13 ribaunt ve Terrence Shannon Jr 17 sayı, 10 ribauntla oynadı. Nickeil Alexander-Walker ise 21 sayı, 5 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

        Batı Konferansı'nda 46 galibiyet ve 11 mağlubiyetle zirvede bulunan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 39 sayı, 10 ribaunt, 8 asist ve Jalen Williams 27 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

        ADEM BONA'DAN 4 SAYI, 6 RİBAUNT, 1 BLOK

        Chicago Bulls, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 32 sayı farkla 142-110 yendi.

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        Konuk ekip Bulls'ta Josh Giddey'nin 25 sayı, 16 ribaunt ve Kevin Huerter'in 23 sayı, 4 asistlik katkısı, sezonun 23. galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Üst üste 8, bu sezon 37. mağlubiyetini yaşayan 76ers'ta Kelly Oubre Jr ve Paul George 19'ar sayı attı. Adem Bona ise yaklaşık 17 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 4 sayı, 6 ribaunt, 1 blokla tamamladı.

        SONUÇLAR

        Washington Wizards-Brooklyn Nets: 107-99

        Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 110-142

        Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 106-97

        Indiana Pacers-Denver Nuggets: 116-125

        Atlanta Hawks-Miami Heat: 98-86

        Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 128-131 (Uzatmada)

        Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 112-114

        Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 130-88

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