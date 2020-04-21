21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyada en çok kullanılan sosyal medyada video paylaşımı uygulamalarından birisi olan TikTok’un son zamanlarda popülerliği iyice artmaya başladı. TikTok video paylaşım platformu genellikle eğlenceli videolar paylaşım yapanların uğrak adresi olmuş durumda. TikTok video platformu her ne kadar eğlenceli olsa da belirli bir kullanımdan sonra insanlar sıkılabiliyor ya da farklı sebeplerden dolayı hesabını silmek zorunda kalabiliyor. Peki TikTok hesabı nasıl silinir? TikTok hesabınızı aşağıda sırası ile anlatmış olduğumuz adımları takip ederek kalıcı olarak silebilirsiniz.
Sizler için hazırladığımız bu makalede, bir TikTok hesabının Android’de, iPhone’da ya da iPad’de nasıl kalıcı olarak silineceğini öğrenebilirsiniz. Hesabını sildikten sonra, fikrinizi değiştirme ihtimaliniz göz önüne alındığından dolayı hesap 30 gün boyunca "devre dışı" kalır. Hesabı sildikten sonra 30 gün içerisinde hesabınızda yeniden oturum açmazsanız bütün hesap verileriniz ve içerikleriniz TikTok’tan kalıcı olarak silinecektir.
TikTok Hesabı Nasıl Silinir?
TikTok hesabınızı kalıcı olarak nasıl sileceğinizi aşağıda adım adım açıkladık.
Sırası ile bütün adımları takip ettikten ve işlemi tamamladıktan sonra hesabınız kalıcı olarak silinmek üzere öncelikle 30 gün askıya alma işlemi gerçekleştirilecektir. Ancak fikrinizi değiştirirseniz hesabınızı yeniden aktifleştirmek için 30 günlük zaman dilimi sona ermeden önce oturum yeniden açmanız gerekecektir. Hesabınızı silme işleminizin üzerinden 30 gün geçtikten sonra yeniden giriş yapmamanız halinde tamamen bir daha ulaşamayacağınız şekilde kapanacaktır.
Uyarılar
Hesabınızı silmek kesinlikle geri alınamayan bir işlemdir ve bu işlemde kullanıcı adınız, videolarınız, takipçileriniz ve beğenileriniz dâhil olmak üzere bütün bilgileriniz TikTok uygulamasından kalıcı olarak silinecektir. Sadece önbelleğe alınan bilgiler örneğin mesajlar alıcı tarafında görünmeye devam edecektir ancak size ulaşması artık mümkün olmayacaktır.
TikTok hesabınızı silmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
↑ #link#http://support.tiktok.com/en/my-account-settings/delete-account-en##normallink#
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