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        Haberler Bilgi Tiktok fenomeni Kübra Aykut kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Kübra Aykut neden vefat etti?

        Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut kimdir?

        "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Aykut'un vefatından önce paylaştığı Instagram hikâyelerinde, 44 kiloya düştüğünü ve kilo alamadığını belirtmişti. Peki, Kübra Aykut kimdir ve olay nasıl gerçekleşti? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 08:10 Güncelleme: 24.09.2024 - 08:10
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        • 1

          "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, bu paylaşımı ile sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Tiktok'ta 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Aykut, İHA'nın haberine göre beşinci kattan atlayarak intihar etti. Peki, Kübra Aykut kimdir? İşte, detaylar...

        • 2

          KÜBRA AYKUT HAYATINI KAYBETTİ

          İHA'nın haberine göre; Aykut, İstanbul Sultanbeyli'de oturduğu lüks sitede intihar etti. Beşinci kattan atlatarak yaşamına son veren Aykut'un cansız bedeni, site güvenliği tarafından polise bildirildi.

          İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

        • 3

          İntiharın ardından polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Fenomen Kübra Aykut'un ölmeden önce bir intihar mektubu bıraktığını ve mektupta kullandığı cep telefonunun şifresinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri, Kübra Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı. Görüntülerde Aykut'un evini temizlediği anlar yer aldı.

        • 4

          Vefat eden Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

          Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.

        • 5

          KÜBRA AYKUT KİMDİR?

          Kübra Aykut, “Kubrasal” ismiyle sosyal medya fenomeni olarak tanınıyordu. 26 yaşındaki Kübra Aykut İstanbul doğumlu ve Antalya’da yaşıyordu. Tekirdağlı bir baba ve Samsunlu bir annenin çocuğu olan Kübra, enerjik ve neşeli kişiliğiyle biliniyordu. Aykut, 2 ay önce Kübrasal ismi ile 'Abdel Kader' isimli bir klip yayınlamıştı.

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