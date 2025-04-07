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        Haberler Bilgi Gündem TİGEM GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM 306 geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        TİGEM 306 geçici işçi alımı yapıyor! TİGEM 306 geçici işçi alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro-branş dağılımı

        TİGEM geçici işçi alımı başvuru ekranı 2025 araştırmaları başladı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı İşletme Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 306 geçici işçi alımı yapılacak. Yayımlanan ilana göre, adaylar sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek. Başvurusu kabul edilenler kura çekimine katılmaya hak kazanacak. Noter kurasıyla belirlenen adaylar, sözlü mülakat ve uygulama sınavına alınacak. Peki, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM 306 geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte TİGEM 306 geçici işçi alımı başvuru şartları, kadro-branş dağılımı ve alıma ilişkin tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 08:43 Güncelleme: 07.04.2025 - 08:48
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        • 1

          Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 306 geçici mevsimlik işçi alımı yapacak. Yayımlanan ilanla birlikte TİGEM işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı belli oldu. İlana göre 7 Nisan bugün başlayan başvuru süreci, 11 Nisan’da sona erecek. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Genel şartları taşıyan adaylar Ankara'da kura çekimine katılacak. Kurayla belirlenen adaylar için sözlü mülakat ve uygulama sınavı gerçekleştirilecek. Peki, TİGEM 306 geçici işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, TİGEM geçici işçi alımı başvuru ekranı 2025…

        • 2

          TİGEM 306 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 306 Geçici Mevsimlik İşçi alımı yapılacak.

          İlana göre TİGEM geçici mevsimlik işçi alımı başvuruları, 07-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak.

        • 3

          TİGEM 306 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

          Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.

          TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

          1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

          2. İlan son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

          3. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

          4. 7315 sayılı Kanun uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu sonuçlanması.

          5. Kamu haklarından mahrum olmamak.

          6. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

          7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

          8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

          9. Son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

          10. Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listeden müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

          11. Kura çekimi, sözlü/mülakat-uygulama sınav ve diğer her türlü duyurular https://tigem.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililere herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

          12. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin iş akitleri ilan/kura çekimi/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

          13. Diğer hususlarda ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göre hareket edilir.

          14. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

          15. 07.04.2025 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi teslim edilmesi gerekmektedir.(Kamu Kurumları için alınacak olan belgede adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydına ilişkin bilgilerin yer alması gerekmekte olup, E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da kabul edilecektir.)

          16. Mülakatta başarılı sayılan adaylar, gece ve vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyetler, ağır ve tehlikeli her türlü iklim şartlarında, tozlu ve gürültülü işlerde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını Tam Teşekküllü Hastaneden son altı ay içerisinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirerek, idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri de yapmayı kabul etmiş sayılır.

          17. Sözlü/mülakat-uygulama sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

          18. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar, süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere), atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar, göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılacaktır.

        • 5

          KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          İŞKUR tarafından bildirilen ve evrak kontrolü yapıldıktan sonra şartları taşıdığı tespit edilen adayların sayısının alınacak işçi sayısının 4 (dört) katını aşması durumunda adaylar noter kurasına tabi tutulacak.

          Noter kurası 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00 da Ankara Bulvarı TİGEM Sosyal Tesisleri 06560 Gazi Mahallesi-Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak. Herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Genel Müdürlüğün internet sitesinde (https://tigem.gov.tr/) duyurulacak. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

          Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

        • 6

          ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

          Beko Loder Operatörü

          Forklift Operatörü

          İş Makineleri Operatörü

          Ekip-Çavuş

          Lastik Tamircisi

          Elektrikçi

          Kamera Güv.Sis. Operatörü

          Garson

          İnşaat Ustası

          Kasap/Kasap Yardımcısı

          Nalbant

          At Bakıcısı/Seyis

          Hayvan Bakıcısı

          Kahya-K.Yardımcısı

          Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı

          Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)

          Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı

          Selektör Makinesi

          Operatörü

          Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası

          Marangoz

          Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı

          İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı

          Traktör Bakım Onarımcısı

          İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı

          Center-Pivot/Zirai Sulamacı

          Sondaj İşçisi

          Ağır Araç Şoförü

          Otomotiv Elektrik Ustası

          Traktör Şoförü-Sürücü

          Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Operatörü

          Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Yemleme Vagonu Operatörü

          Tornacı

          Aşçı-Aşçı Yardımcısı-Fırıncı

          Arıcı

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