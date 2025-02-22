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        Haberler Bilgi Ekonomi Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması nedir, ne işe yarar, nereden indirilir?

        Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması nedir?

        Ticaret Bakanlığı tarafından yenilenen Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması yaygınlaşmaya devam ediyor. Uygulama sayesinde tüketicilerin haksız fiyat artışlarını Bakanlığa bildirmesi ve şeffaf bir ticari ortam yaratılması amaçlanıyor. Peki, HFA uygulaması nereden indirilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:57
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        • 1

          Ticaret Bakanlığı, "Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulamasına" yeni modüller ekleyerek kullanım özelliklerini geliştirdi. Uygulama sayesinde, fahiş fiyat artışı yapan işletmeler tespit edilerek, Bakanlığa bildiriliyor. Peki, HFA mobil uygulaması nereden indirilir, nasıl kullanılır?

        • 2

          HAKSIZ FİYAT ARTIŞI BİLDİRİMİ MOBİL UYGULAMASI NEDİR?

          Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Uygulamanın amacı; bazı işletmelerin haksız fiyat artışları yoluyla tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçmek.

        • 3

          Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bildirilen her olay detaylı biçimde incelemeye alınacak ve gerekirse diğer ilgili kurumlarla koordineli şekilde vatandaşlarımızı mağdur eden tüm hususlara hassasiyetle müdahale edilmesine imkân sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

        • 4

          HAKSIZ FİYAT ARTIŞI BİLDİRİMİ MOBİL UYGULAMASI NEREDEN İNDİRİLİR?

          HFA Mobil Uygulaması'na "Apple Store" ve "Google Play" üzerinden ulaşılabildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

          "Mobil uygulamaya girişler e-Devlet hesaplarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bildirimde bulunurken 5 fotoğraf yüklenmesi sağlanmış, konum ekleme özelliği eklenmiş ve açıklama alanı artırılmıştır."

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