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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkma kısıtlaması yarın sona erecek | Son dakika haberleri

        İstanbul'da motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkma kısıtlaması yarın sona erecek

        İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet ve motokuryeler için uygulanan trafiğe çıkma yasağı yarın saat 08.00 itibariyle kaldırılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:15 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:15
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        İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokuryelere yönelik trafiğe çıkma kısıtlamasının, yapılan değerlendirmeler sonucunda yarın saat 08.00 itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.

        Gül, kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla ilgili tedbirlere ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Vali Gül, paylaşımında, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

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