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        Haberler Bilgi Gündem Ticaret Bakanlığı 988 personel alıyor: Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihi, kadro dağılımı, şartları

        Ticaret Bakanlığı 988 personel alıyor: 988 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı

        Ticaret Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu olmak üzere toplamda 988 personel alıyor. Kadro dağılımının açıklandığı iş ilanında başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yapılıyor. Sözleşmeli personeller sözlü sınava tabi tutulurken, kadrolu pozisyonlarda KPSS puan üstünlüğü esas olacak. İşte, Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:11
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        • 1

          Ticaret Bakanlığı, 988 personel alımı yapıyor. 24 Mart'ta başlayan başvuru sürecinde muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, elektrik mühendisi, gemi adamı gibi birçok kadro açıldı. Adaylar, ilgilendikleri pozisyona Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecek. İşte, Ticaret Bakanlığı, 988 personel alımı başvuru tarihi, kadro dağılımı ve şartları...

        • 2

          TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI YAPACAK

          Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanla, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hafta sonu bilgisini verdiği personel alımına dair detaylar belli oldu.

          Buna göre, 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel, Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilecek.

        • 3

          TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Adaylar, 24 Mart-11 Nisan'da dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvuruda bulunabilecek.

          Şartlara uygun olmayan ve süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Posta yolu veya diğer şekillerde ulaşacak başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuru yapabilecek.

          TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI

          İstihdam edilecek sözleşmeli personelden 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 3'ü ziraat mühendisi, 2'si makine mühendisi, 2'si inşaat mühendisi, 2'si elektrik mühendisi, 6'sı gıda mühendisi, 5'i tekstil mühendisi, 4'ü makine mühendisi, 4'ü kimya mühendisi, 1'i elektrik ve elektronik mühendisi, 1'i endüstri mühendisi, 30'u büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i şoför olacak.

          50 tüketici hakem heyeti raportörü, 13 kaptan, 20 makinist, 4 veznedar, 6 satış memuru, 30 ambar memuru ise kadrolu alınacak.

        • 5

          TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

          a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

          b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

          c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,

          d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,

          e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

          f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

          TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          Adaylar, alım sürecine, şartlarına ve sınavlarına ilişkin tüm bilgileri, Bakanlığın internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden de görüntüleyebilecek.

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