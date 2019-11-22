22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, otomotiv sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakan Pekcan başkanlığında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirilen “Otomotiv Endüstrisi Ortak Akıl Çalıştayı”na, TİM Başkanı İsmail Gülle, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ile otomotiv sanayi ve yan sanayide faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticileri katıldı.
Toplantıda, otomotiv sektörünün bugünü ve yarını, ihracatının, kapasitesinin artırılması, 'İhracat Ana Planı'nda yer alan hedef ülkelerde sektörün payının yükseltilmesi, daha fazla Ar-Ge ve katma değer odaklı yatırım, üretim ve ihracat için yapılması gerekenler, rekabetçiliğin geliştirilmesi konuları ele alındı.
Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Pekcan, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan otomotiv sektörünün Ar-Ge ve yüksek katma değerli yatırım, üretim ve ihracatının artırılmasına büyük önem verdiklerini vurguladı.
'ORTAK AKILLA HAREKET ETMEMİZ ÖNEMLİ'
Küresel ekonomideki gelişmelerden kaynaklı otomotiv sektörünün ihracatında bir düşüş görüldüğüne işaret eden Ticaret Bakanı, sektörün ihracatının artırılması için çalışmaların el birliği ile yapılacağını söyledi.
Brexit sürecindeki belirsizlik, ABD’nin olası 'Section 232' otomotiv önlemleri ve AB’nin çelik ithalatındaki koruma önlemlerine de değinen Bakan Pekcan, küresel ekonomide görülen korumacı politikalara karşı ülke hak ve menfaatlerinin korunması için her platformda, gerekli her türlü adımı attıklarını söyledi.
Pekcan, üreticilerin ihracatçıların zarar görmemesi için sektörden gelen önerilerine oldukça önem verdiklerini vurgulayarak, "Sektörün bütün paydaşları, üreticiler, ihracatçılarımızla beraber ortak akılla hareket etmemiz önemli" dedi.
Otomotiv sektöründe tasarım, yeni teknolojiler ve Ar-ge yatırımlarının da önemine dikkati çeken Pekcan, "Yeni teknolojilerle ilgili yatırımlar önemli, yeter ki yeni yatırımlar gelsin, yatırımcıları gelin beraber ikna edelim, biz desteklemeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!