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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Tibor Del Grosso: İlk defa lider durumdayım - Diğer Haberleri

        Tibor Del Grosso: İlk defa lider durumdayım

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Kemer-Kalkan etabını kazanan Hollandalı bisikletçi Tibor Del Grosso, ilk defa lider durumda olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:33 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:37
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        "İlk defa lider durumdayım"
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        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 164.4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabını Alpecin-Deceuninck Takımı'ndan Hollandalı sporcu Tibor Del Grosso 3 saat 58 dakika 40 saniye ile kazandı. Genç sporcu, ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gelecekte olacaklar için heyecanlı olduğunu belirten Hollandalı bisikletçi, "Takımım bana bu sezon ilk profesyonel zaferini kazanmam için iyi bir şans olduğunu söyledi. İyi bir yarış oldu. Kendime güvenimi tazelemem için çok güzel bir şanstı. Bu sene yol yarış sezonu zorlu başladı. Kendimi formda buldum ayrıca bahar klasikleri de bana kendimi, iyi olduğumu göstermemi sağladı. Dün kazanan Dehairs bugün kendini iyi hissetmedi. Takım beni şanslı gördü ve ben de bu fırsatı değerlendirdim, gurur duyuyorum. Gerçekten zor bir finişti ve çok keyifliydi. Sprinte başlamadan önce herkes pusuda bekledi ve uzun bir süre kapalı kaldım. Son 75 metrede bir boşluk gördüğümde gitmem gerektiğine karar verdim. İlk defa lider durumdayım çok mutluyum" şeklinde konuştu.

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