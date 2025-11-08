Tiago Djalo: Bugün takım çok iyi iş çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ın stoperi Tiago Djalo, galibiyeti değerlendirdi.

"BUGÜN TAKIM ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI"

Attığı golün mutluluk verici olduğunu ancak esas sevincinin takımın kazanması olduğunu belirten Djalo "Gol attığım için mutluyum ama daha çok kazandığımız için mutluyum. Bugün takım çok iyi iş çıkardı sahada. Rakibimizin attığı golü yemeyebilirdik. Golden sonra işler kötüye gidebilirdi ama izin vermedik. Biraz dinleneceğiz ve sonra çalışacağız." dedi.