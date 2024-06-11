Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.997,91 %-1,39
        DOLAR 32,3916 %0,07
        EURO 34,9223 %0,16
        GRAM ALTIN 2.399,64 %-0,08
        FAİZ 42,62 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,38 %-1,81
        BITCOIN 67.609,00 %-2,87
        GBP/TRY 41,2358 %-0,03
        EUR/USD 1,0770 %0,05
        BRENT 81,68 %0,06
        ÇEYREK ALTIN 3.923,41 %-0,08
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY, yönetim kurulunda yeni görevlendirmeler - İş-Yaşam Haberleri

        THY, yönetim kurulunda yeni görevlendirmeler

        THY Yönetim Kurulu'nun, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Şekib Avdagiç'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 07:55 Güncelleme: 11.06.2024 - 07:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY, yönetim kurulunda yeni görevlendirmeler
        ABONE OL
        ABONE OL

        THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Şekib Avdagiç'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar vermiştir." ifadesi yer aldı.

        Açıklamada, şöyle devam edildi:

        "Aynı zamanda Ortaklığımız Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın İcra Komitesi Başkanı, Şekib Avdagiç'in İcra Komitesi Başkan Vekili olarak; Doç. Dr. Murat Şeker, Dr. Melih Şükrü Ecertaş ve Ramazan Sarı'nın ise İcra Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        Yüksek sıcaklık alarmı! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha artıyor
        Yüksek sıcaklık alarmı! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha artıyor
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        Montella'dan hakem kararlarına tepki!
        Montella'dan hakem kararlarına tepki!
        Esenyurt'ta 8 araç ve iş yeri kundaklandı!
        Esenyurt'ta 8 araç ve iş yeri kundaklandı!
        Son dakikada yıkıldık!
        Son dakikada yıkıldık!
        Boşanma aşamasındaki kadın evde ölü bulundu
        Boşanma aşamasındaki kadın evde ölü bulundu
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        BMGK'dan ateşkes tasarısına onay
        BMGK'dan ateşkes tasarısına onay
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Habertürk Anasayfa