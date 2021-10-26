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Haberler Dünya

THY, yarın ve perşembe günü Sudan'a yapılacak seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'a yarın ve sonraki gün düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal etti. Avrupa Birliği de bir açıklama yayımlayarak Sudan'daki darbe girişimini kınadı.

26.10.2021 - 21:41 | Güncelleme: ABONE OL
THY, yarın ve perşembe günü Sudan'a yapılacak seferleri iptal etti
THY Sudan'a yapılacak seferleri iptal etti
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AA

THY Basın Müşavirliği, Sudan'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle yarın ve perşembe günü İstanbul-Hartum-İstanbul seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Sudan'da 25 Ekim sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonulmuştu. Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurmuştu. Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirilmişti.

AB'DEN AÇIKLAMA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, Sudan'daki askeri darbe girişimini, Başbakanın, birçok bakanın ve sivil toplum temsilcilerinin hukuksuz biçimde tutuklanmasını kınadığı belirtildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ülke çapında olağanüstü hal (OHAL) ilan etmesi, anayasanın temel maddelerini askıya alması ve idari yapıların feshedilmesinin şiddetle kınandığı kaydedilen açıklamada, "Durum derhal tersine çevrilmezse, finansal destek de dahil olmak üzere, AB'nin angajmanına ilişkin ciddi sonuçlar doğacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AB'nin barışçıl protesto hakkına saygı duyulması, güvenlik güçlerinin ölçülü davranması, şiddet ve daha fazla kan dökülmesinin önüne geçilmesi ve insan hakları ihlallerinin faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulması çağrısı yapıldı.

"İletişim ağlarına erişim gecikmeden geri yüklenmelidir." ifadesi kullanılan açıklamada, AB'nin Sudan'ın demokratik geçişine verdiği kuvvetli destek vurgulandı.

AB, dün de Başbakan Abdullah Hamduk ile bazı sivil yöneticilerin ordu tarafından gözaltına alınmasını kınamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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