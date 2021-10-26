THY Sudan'a yapılacak seferleri iptal etti

THY Basın Müşavirliği, Sudan'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle yarın ve perşembe günü İstanbul-Hartum-İstanbul seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.
Sudan'da 25 Ekim sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonulmuştu. Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurmuştu. Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirilmişti.
AB'DEN AÇIKLAMA
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, Sudan'daki askeri darbe girişimini, Başbakanın, birçok bakanın ve sivil toplum temsilcilerinin hukuksuz biçimde tutuklanmasını kınadığı belirtildi.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ülke çapında olağanüstü hal (OHAL) ilan etmesi, anayasanın temel maddelerini askıya alması ve idari yapıların feshedilmesinin şiddetle kınandığı kaydedilen açıklamada, "Durum derhal tersine çevrilmezse, finansal destek de dahil olmak üzere, AB'nin angajmanına ilişkin ciddi sonuçlar doğacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, AB'nin barışçıl protesto hakkına saygı duyulması, güvenlik güçlerinin ölçülü davranması, şiddet ve daha fazla kan dökülmesinin önüne geçilmesi ve insan hakları ihlallerinin faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulması çağrısı yapıldı.
"İletişim ağlarına erişim gecikmeden geri yüklenmelidir." ifadesi kullanılan açıklamada, AB'nin Sudan'ın demokratik geçişine verdiği kuvvetli destek vurgulandı.
AB, dün de Başbakan Abdullah Hamduk ile bazı sivil yöneticilerin ordu tarafından gözaltına alınmasını kınamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!