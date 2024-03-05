THY UCUZ UÇAK BİLETİ NE KADAR?

5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle indirimli uçuş imkanı sağlanacak. Bu kampanya kapsamında, 11 Eylül'den 31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatler için biletler sunulacak. THY ucuz uçak biletinin iptal edilip edilmeyeceğine dair bilgi için iletişim numarasını arayabilirsiniz.

THY UCUZ UÇAK BİLETİ HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 lira, PrimeFly pakette ise 1.249 lira oldu. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 lira, PrimeFly pakette ise 1.189 lira olarak belirlendi.

Kampanya kapsamında 65 bin koltuk satışa sunulacak.