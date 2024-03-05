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        Haberler Gündem THY uçak bileti kampanyası: Türk Hava Yolları (THY) ucuz uçak bileti ne kadar, ne zamana kadar geçerli, iptal edilir mi?

        THY uçak bileti kampanyası: THY ucuz uçak bileti ne kadar, ne zamana kadar geçerli, iptal edilir mi?

        Seyahat tutkunlarını sevindiren haber THY ucuz uçak bileti kampanyası ile geldi. Türk Hava Yolları 799 TL'den başlayan bilet fiyatları ile tüm yurt içi uçuşları için geçerli oluyor. Mart ayında belirtilen tarihlerde düzenlenen kampanya kapsamında toplamda 65 bin koltuk satışa sunuluyor. Peki THY ucuz uçak bileti ne kadar, ne zamana kadar geçerli, iptal edilir mi, hangi illerde geçerli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 11:40 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:40
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        • 1

          THY uçak bileti ucuz kampanyası ile gündeme geliyor. 5-6 Mart tarihinde alınan biletler uygun fiyatlarıyla satışa sunulacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenler THY uçak bileti ne kadar, kaç TL, hangi tarihlerde geçerli sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar

        • 2

          THY UCUZ UÇAK BİLETİ NE KADAR?

          5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle indirimli uçuş imkanı sağlanacak. Bu kampanya kapsamında, 11 Eylül'den 31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatler için biletler sunulacak. THY ucuz uçak biletinin iptal edilip edilmeyeceğine dair bilgi için iletişim numarasını arayabilirsiniz.

          THY UCUZ UÇAK BİLETİ HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

          Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 lira, PrimeFly pakette ise 1.249 lira oldu. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 lira, PrimeFly pakette ise 1.189 lira olarak belirlendi.

          Kampanya kapsamında 65 bin koltuk satışa sunulacak.

        • 3
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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