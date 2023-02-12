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THY uçağı Hatay'a ilk uçuşunu gerçekleştiriyor

Türk Hava Yolları (THY) uçağı depremin ardından hasar görerek uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'na ilk test uçuşunu gerçekleştiriyor. Uçakta yardım malzemeleri de bulunuyor

Giriş: 12.02.2023 - 19:49 | Güncelleme: ABONE OL
THY uçağı Hatay'a ilk uçuşunu gerçekleştiriyor
DHA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nın onarım çalışmaları İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından tamamlandı.

Pist kontrol uçağını havalimanına sorunsuz bir şekilde iniş yapmasının ardından THY'ye ait TK-3313 sefer sayılı uçağı Hatay Havalimanı'na test uçuşu yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçağa yardım malzemeleri de yüklendiği öğrenildi. Test uçuşunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde THY, Hatay Havalimanı'ndan tahliye uçuşlarına başlayacak.

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