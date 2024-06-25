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        Haberler Bilgi Gündem THY Take-Off Cadet programı 2024: Türk Hava Yolları 2. pilot iş ilanı detayları, başvur tarihleri ve başvuru şartları

        THY 2. pilot yetiştirmek üzere yeni bir program başlattı! THY Take-Off Cadet programı detayları

        -Türk Hava Yolları, 2. pilot yetiştirmek ve kendi bünyesinde istihdam etmek üzere Take-Off Cadet programı başlattı. Programa girmeye hak kazanan adaylar, iki senelik detaylı bir eğitim sonrasında THY bünyesinde istihdam edilecek. İşte, THY 2024 Take-Off Cadet programı şartları ve başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 15:48 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:48
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        • 1

          Pilot olma yolunda ilerleyen adaylar için Türk Hava Yolları yeni bir iş ilanı yayınladı. Take-Off Cadet programı kapsamında seçilen adaylar, iki senelik bir eğitim sonrasında 2. pilot olarak görevlendirilmek üzere THY bünyesinde işe başlayacak. İşte, 2024 THY kariyer ilanlarına dair detaylar...

        • 2

          2024 THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI EĞİTİM SÜRESİ

          Başvurusu kabul edilenler adaylar II. Pilot aday adayı yetiştirme programına dahil olacak. 15-18 ay süren teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir eğitimin ardından II. Pilot adayı olarak Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 3-6 ay süren başka bir eğitim daha alacak.

        • 3

          THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

          13 Haziran 2024 tarihinde THY'nin web sitesinden verilen iş ilanına son başvuru günü 9 Eylül 2024, saat 15.00 olarak açıklandı.

        • 4

          THY TAKE-OFF CADET PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Programın genel başvuru şartları şu şekilde;

          - T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

          - En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

          *Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi mülakat aşamasında istenmektedir.

          *Lisans eğitimi bitirme süresi 5 yılı geçmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyan adaylar için bu süre 6 yıldır.)

          - 31.12.2003 tarihinden önce ve 01.01.1994 tarihinden sonra doğmuş olmak,

          - Boy uzunluğunun 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

        • 5

          - Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

          - Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

          - Daha önce görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

          - Daha önce THY AO ve THY AO‘nun iştirak şirketlerinden disiplinsizlik veya fesih yoluyla ayrılmış olmamak,

          - Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak,

          - Daha önce herhangi bir pilot eğitim programına katılım sağlamamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.)

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