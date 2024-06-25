BİM aktüel 28 Haziran 2024: BİM'e bu hafta bebek ürünleri geliyor!
BİM, 28 Haziran 2024 aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta ebeveynlerin işine yarayacak birçok bebek ürünü geliyor. Cuma günü BİM'de emzik, ana kucağı, mama sandalyesi, bebek nevresim seti gibi onlarca parça satışa çıkıyor. İşte, 28 Haziran BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...
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BİM 28 Haziran 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Cuma BİM'e; çocuk küveti birçok bebek ürünü başta olmak üzere, katlanabilir elektrikli bisiklet, elektrikli süpürge, vantilatör, buharlı ütü, katlanabilir gibi birçok ürün geliyor. İşte, 28 Haziran BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...
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BİM 28 HAZİRAN 2024 AKTÜEL KATALOĞU
EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL
TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL
Samsung Galaxy A04 Cep Telefonu 4.999 TL
Casper Via X30 Cep Telefonu 7.499 TL
Polosmart TWS Kulaklık 349 TL
Polosmart 3 Çıkışlı Şarj Kablosu 89 TL
Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL
Polosmart Kablosuz Masaüstü Şarj Cihazı 129 TL
Lisanslı Tavan Lambası 299 TL
Masaüstü Sinek Öldürücü 249 TL
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Semma 65" Frameless Ultra HD Googl Tv 17.499 TL
Senna 43' Frameless Ultra Hd Google Tv 6.899 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.999 TL
Arnica Blender Seti 1.299 TL
Kumtel Fastfryer 1.599 TL
Luxell Fastfryer 2.499 TL
Kumtel Dijital Yağsız Fritöz 1.999 TL
Fakir Brila Buharlı Ütü 1.199 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.199 TL
Range Karla El Mikseri 799 TL
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Bebek kangru 299 TL
Ana kucağı 699 TL
Bebek mama sandaltesi 329 TL
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BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?
Katlanabilir çamaşır selesi 219 TL
Bebek basamağı 119 TL
Çocuk küveti filesi 44,50 TL
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Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL
Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 199 TL
Pirge Şef Bıçağı 16 cm 199 TL
Pirge Dilimleme Bıçağı 16 cm 169 TL
Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL
Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 125 TL
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Kapri takım kadın 209 TL
Valiz organizer set 79 TL
Dikik kutusu 119 TL
Mini boy hurç 55 TL
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