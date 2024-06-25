BİM 28 Haziran 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Cuma BİM'e; çocuk küveti birçok bebek ürünü başta olmak üzere, katlanabilir elektrikli bisiklet, elektrikli süpürge, vantilatör, buharlı ütü, katlanabilir gibi birçok ürün geliyor. İşte, 28 Haziran BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...