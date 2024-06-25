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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel 28 Haziran 2024: BİM'e bu Cuma günü bebek ürünleri geliyor! BİM'de bu hafta neler var?

        BİM aktüel 28 Haziran 2024: BİM'e bu hafta bebek ürünleri geliyor!

        BİM, 28 Haziran 2024 aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta ebeveynlerin işine yarayacak birçok bebek ürünü geliyor. Cuma günü BİM'de emzik, ana kucağı, mama sandalyesi, bebek nevresim seti gibi onlarca parça satışa çıkıyor. İşte, 28 Haziran BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 14:28 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:28
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        • 1

          BİM 28 Haziran 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Cuma BİM'e; çocuk küveti birçok bebek ürünü başta olmak üzere, katlanabilir elektrikli bisiklet, elektrikli süpürge, vantilatör, buharlı ütü, katlanabilir gibi birçok ürün geliyor. İşte, 28 Haziran BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...

        • 2

          BİM 28 HAZİRAN 2024 AKTÜEL KATALOĞU

          EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

          TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL

          Samsung Galaxy A04 Cep Telefonu 4.999 TL

          Casper Via X30 Cep Telefonu 7.499 TL

          Polosmart TWS Kulaklık 349 TL

          Polosmart 3 Çıkışlı Şarj Kablosu 89 TL

          Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL

          Polosmart Kablosuz Masaüstü Şarj Cihazı 129 TL

          Lisanslı Tavan Lambası 299 TL

          Masaüstü Sinek Öldürücü 249 TL

        • 3

          Semma 65" Frameless Ultra HD Googl Tv 17.499 TL

          Senna 43' Frameless Ultra Hd Google Tv 6.899 TL

          Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.999 TL

          Arnica Blender Seti 1.299 TL

          Kumtel Fastfryer 1.599 TL

          Luxell Fastfryer 2.499 TL

          Kumtel Dijital Yağsız Fritöz 1.999 TL

          Fakir Brila Buharlı Ütü 1.199 TL

          Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.199 TL

          Range Karla El Mikseri 799 TL

        • 4

          Bebek kangru 299 TL

          Ana kucağı 699 TL

          Bebek mama sandaltesi 329 TL

        • 5

          BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

          Katlanabilir çamaşır selesi 219 TL

          Bebek basamağı 119 TL

          Çocuk küveti filesi 44,50 TL

        • 6

          Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL

          Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 199 TL

          Pirge Şef Bıçağı 16 cm 199 TL

          Pirge Dilimleme Bıçağı 16 cm 169 TL

          Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL

          Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 125 TL

        • 7

          Kapri takım kadın 209 TL

          Valiz organizer set 79 TL

          Dikik kutusu 119 TL

          Mini boy hurç 55 TL

        • 8
        A101 aktüel ürünler kataloğu
        A101 aktüel ürünler kataloğu
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