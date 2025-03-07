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        Haberler Bilgi Gündem THY Take-Off 101 üniversite öğrencisi part time iş programı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları ve çalışma saatleri neler?

        THY Take-Off 101 yarı zamanlı öğrenci programı başvuruları ne zaman bitiyor, kimler başvurabilir?

        Türk Hava Yolları, Take-Off 101 programı ile lisans 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yarı zamanlı çalışma fırsatı sunuyor. Mart ayı sonuna kadar devam edecek başvuru sürecinin ardından adaylar çok aşamalı bir mülakat sürecine tabi tutulacak. Final mülakatlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, İstanbul'daki ofislerde haftada en fazla 30 saat olmak üzere, en az 2 gün tam zamanlı çalışabilecek. İşte, THY Take-Off 101 programına dair merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:36
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        • 1

          Türk Hava Yolları, lisans öğrencileri için yarı zamanlı çalışma fırsatı sunan Take-Off 101 programı başvurularını almaya başladı. Program kapsamında farklı departmanlarda görevlendirilecek adayların iyi derecede İngilizce bilmesi, 01.01.2001 ve sonrası doğmuş olması, genel not ortalamasının en az 76 veya 3,00 olması gibi çeşitli şartları karşılaması gerekiyor. Peki, THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman bitiyor?

        • 2

          THY TAKE-OFF 101 PORGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Başvurular 24 Şubat'ta başladı ve 29 Mart 2025 tarihine kadar sürecek.

        • 3

          TAKE-OFF 101 PORGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

          - T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,

          - 01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olmak,

          - En az 4 yıllık üniversitelerin 2., 3. veya 4. sınıfında öğrenci olmak,

          - Her sınıf için belirtilen mezuniyet şartını karşılamak;

          2. sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2027

          3.sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2026

          4.sınıf: En erken mezuniyet tarihi Şubat 2026, en geç mezuniyet tarihi Eylül 2026

          - Genel not ortalaması en az 76 (100'lük sistemde) veya 3,00 (4'lük sistemde) olmak ve bunu belgeleyebilmek,

          - İstanbul’daki ofislerde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek,

          - Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

          - İyi derecede İngilizce bilmek (Süreçte İngilizce sınavı gerçekleştirilecektir.)

        • 4

          BAŞVURU EVE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

          - Değerlendirme süreci; online genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, fikir maratonu, kişilik envanteri, İngilizce mülakatı, yüz yüze İK ve iş birimi teknik mülakatı aşamalarından oluşmaktadır. İhtiyaç durumunda ek değerlendirme adımları uygulanabilecektir.

          - Zorunlu stajı olan adaylarımız part-time çalışma sürecinde stajlarını çalıştıkları birimde gerçekleştirebilecektir.

        • 5

          TAKE-OFF 101 PORGRAMI ÇALIŞMA DEPARTMANLARI

          Çalışan Fonksiyonu

          Regülasyon ve Standartlara Uyum Fonksiyonu

          Finansal Fonksiyon

          Operasyon Fonksiyonu

          Gelir Satış Fonksiyonu

          Marka ve Müşteri Fonksiyonu

          Planlanma Fonksiyonu

          İnovasyon ve Teknoloji Fonksiyonu

          Teknik Fonksiyonu

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