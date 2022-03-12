THY 437 seferini iptal ettiğini açıkladı!

DHA

Son dakika haberler... İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor.

DHA'da yer alan son dakika haberine ve THY'den alınan bilgiye göre, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği iptal edilen uçuş sayısı 357'ye ulaştı.

Son dakika haberine göre THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise bugün plânlanan 32 iç hat uçuşunu daha iptal etti. Böylelikle toplam iptal edilen uçuş sayısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 80 oldu.

THY'nin İstanbul'da iptal ettiği toplam uçuş sayısı ise 437'ye çıktı.