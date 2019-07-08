Mezarı başında dualarla anıldı

08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
THY, filosuna kattığı ‘rüya uçak’ olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağın ismi için sosyal medyada kampanya başlatmıştı. Sosyal medya kullanıcıları Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül’ün anısına uçağa 'Maçka' adının verilmesini istemişti.
THY de kamuoyunun talebi üzerine uçağa 'Maçka' adını verdi. 'Maçka' uçağı Dreamliner, şehit Eren Bülbül anısına ilk seferini İstanbul’dan Trabzon’a gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'ndan 300 yolcusuyla havalanan TK-4900 sefer sayılı uçak, saat 11.55'te Trabzon Havalimanı'na indi.
PİLOTUN "EREN" ANONSUNA YOLCULARDAN ALKIŞ
Trabzon’a alçalma sırasında uçağın kaptan pilotu Öner Samyel’in Eren için kokpitten yaptığı “Değerli misafirlerimiz şuan Eren’imizin doğup büyüdüğü ve kahramanca şehit olduğu Trabzon’a alçalmaya başladık. THY ailesi olarak bir kez daha söylemek istiyoruz ki iyi ki varsın Eren” anonsu uçaktaki yolcular tarafından alkışlandı.
TÜRK YILDIZLARI SELAMLADI
Trabzon Havalimanı’nda su takı ile karşılanan uçak, aprona yanaştı. Bu sırada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait uçaklar havalimanından havalandı. Türk Yıldızları, THY'nin Maçka uçağının üzerinden iki kez alçak uçuşla geçiş yaptı. 'Maçka' uçağının kapılarının açılması ile yolcular inişlerini gerçekleştirdi. Yolcular arasında AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı. Heyeti ise Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile davetliler katıldı. Yolcular, indikleri uçakla hatıra fotoğrafı çektirdi, selfie yaptı.
Maçka Belediye Koray Koçhan, önemli bir duygu yaşadıklarını belirterek, "Maçka halkı adına uçakta olmak büyük bir mutluluk verici. Bu durum tarihe geçecek ilk uçuşlardan biri oldu. Özellikle milliyetçiliği ile de vatan sevgisi ile ve cesareti ile Türkiye'ye örnek olmuş Eren’imizi de buradan rahmet ve minnet ile anıyoruz. Türkiye'ye örnek olan bir insan olması ile de gurur ve mutluluk duyduk. Sosyal medyanın gücü de bu. 4-5 saatte uçağın adı Maçka oldu. Maçka belediye başkanı olarak büyük bir gurur ve onur duyduk" dedi.
MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI
Seferin akabinde THY yöneticilerinin yanı sıra şehit ve gazi yakınları sosyal medyadan kampanyada destek verenler, sanatçılar ve çok sayıda basın mensubu Eren’in Maçka ilçesindeki kabrini ziyaret etti. Şehidin annesi Ayşe Bülbül oğlu Eren’in kabri başında taziyeleri kabul etti. Şehit Eren Bülbül için mezarı başında dualara okundu.
DREAMLINER FİLOSU GENİŞLEYECEK
Dreamliner'ın ilk uluslararası uçuşu ise 17 Temmuz’da THY'nin uçuş ağına katılacak Bali'nin başkenti Denpasar'a düzenlenecek. 2019 yaz dönemi boyunca orta ve uzun mesafeli egzotik rotalarda yolcu taşıyacak olan B 787-9 Dreamliner'ın uçacağı destinasyonları arasında; Londra, Manchester, Dubai, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico City, Cancun, Bali, Amsterdam, Delhi, Panama ve Bogota bulunuyor. THY'nin filosuna bu yıl 6 adet daha 787-9 Dreamliner katılacak.
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