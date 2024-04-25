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        Haberler Gündem Güncel THY'nin bugün planlanan bazı Fransa seferleri iptal edildi

        THY'nin bugün planlanan bazı Fransa seferleri iptal edildi

        Fransa'da yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün planlanan Paris, Marsilya, Lyon ve Nice seferleri karşılıklı olarak iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 00:48 Güncelleme: 25.04.2024 - 00:49
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        THY'nin bazı Fransa seferleri iptal edildi
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        Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine bugün icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

        AA'nın haberine göre, Fransa'daki yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edilirken, THY yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

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        #Türk Hava Yolları
        #Fransa
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