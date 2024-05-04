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        Haberler Gündem THY kabin memuru alımı ne zaman? 2024 Kadın- Erkek THY Kabin memuru başvuru şartları nelerdir, boy ve kilo sınırı kaç?

        THY kabin memuru alımı ne zaman? 2024 THY Kabin memuru başvuru şartları nelerdir, boy ve kilo sınırı kaç?

        THY kabin memuru alımı başvuruları ilanı yayınlandı. Kadın ve erkek en az lise mezunu THY Kabin memuru alımı için başvuru şartları belli oldu. Adayların değerlendirme süreçlerinden başarıyla geçmeleri durumunda, İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık bir eğitim programına katılmaları gerekecek. Peki THY kabin memuru alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, boy ve kilo sınırı kaç?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 11:51 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:51
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        • 1

          Türk Hava Yolları THY Kabin memuru alımı başvuru duyurusu geldi. THY’de personel olarak istihdam sağlamak isteyen yüzlerce kişi THY kabin memuru başvurusu ne zaman, şartları nelerdir ve kimler başvurabilir sorusuna yanıt arıyor. Yabancı dil testi, mülakat ve kurul mülakatları ardından THY kabin memuru alımı tamamlanacak. İşte THY kabin memuru başvuru detayları

        • 2

          THY KABİN MEMURU ALIMI NE ZAMAN?

          Kabin memuru adayları için açılan Take-Off Kabin ilanı kapsamında en az lise mezunu, 01.01.1982- 31.12.2004 tarihleri arasında doğanlar THY'ye başvuru yapabilecek. Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, 'Kabin Memuru Adayı' unvanıyla işe başlatılıp İstanbul-Florya’daki Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi’nde yaklaşık 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, eğitim sonrası “Kabin Memuru” unvanıyla, görev yeri İstanbul olacak şekilde uçuş görevlerine başlayacak. Bu doğrultuda açılan Take-Off Kabin ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilecek.

          THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          THY kabin memuru alımına başvurular başladı. İlgili adaylar, Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekiyor.

        • 3

          THY KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI NELER?

          Genel Koşullar

          • T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
          • 01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmak
          • En az lise mezunu olmak
          • İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
          • Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
          • Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak

          Fiziksel Koşullar

          • Kadınlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.)
          • Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Görselde belirtilen beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)
          • Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları’nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan “Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı” doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür. Üniforma kullanımına ilişkin bilgi vermek üzere oluşturulan görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız.

          *Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.

        • 4

          Sağlık Koşulları

          • Değerlendirme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.
          • Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.
          • Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezi’nden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday, işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
          • Adaylar, işe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadırlar.
          • Adayların tıbbi özgeçmişleri işe giriş muayenesi sırasında değerlendirilmekte olup tıbbi özgeçmişte gizlenen veriler tespit edilebilmektedir. Gizli veri tespiti halinde bu veriler açtırılmadan muayene işlemlerine devam edilmeyecektir.
          • Adaylar işe başladıktan sonra tıbbi özgeçmişinde beyan etmediği işe alım sağlık kriterlerine uymayan hastalık tanı ve/veya bulgusu tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari sürece dair herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.
          • Türk Hava Yolları’nda Kabin Memuru olarak görev yapmaya engel teşkil eden sağlık koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
          • Erkek adaylarımız için; askerlikten muaf olma nedeni, “Türk Hava Yolları Kabin Memuru Olmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Listesi”nde yer alan hastalıklardan herhangi biri olan adaylarımızın başvuru süreçleri olumsuz sonuçlanacaktır.
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