Turkish Airlines Euroleague'in 11´inci haftasında Anadolu Efes, sahasında AS Monaco'yu 98-77 mağlup ederek 5´inci galibiyetini aldı. Anadolu Efes´te Beaubois 17 sayı üretirken, AS Monaco´da Motiejunas 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

SALON: Sinan Erdem



HAKEMLER: Sasa Pukl, Emilio Perez, Seffi Shemmesh



ANADOLU EFES: Larkin 14, Bryant 6, Beaubois 17, Singleton 7, Pleiss 12, Micic 6, Moerman 14, Simon 8, Petrusev 10, Dunston 4



AS MONACO: Lee 18, Andjusic, Diallo 8, Thomas, Motiejunas 21, Bacon 12, Motum 5, James 4, Hall 5, Faye 4, Gray



1´İNCİ PERİYOT: 24-20



İLK YARI: 58-40



3´ÜNCÜ PERİYOT: 73-61

MAÇ SONUCU: 98-77