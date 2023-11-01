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        Haberler Gündem THY Emlak Konut kura sonucu sorgulama: 2023 Emlak Konut THY Arnavutköy kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

        THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi bekleniyor: Emlak Konut THY kura sonuçları sorgulama

        THY Emlak Konut kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2 Haziran 2023 tarihinde sona eren başvuruların ardından sıra THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir projesi kura çekimine geldi. 2+1, 3+1 evlerin sahipliği için başvuruda bulunanların gözleri "Emlak Konut THY Arnavutköy kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir projesi kura sonuları isim listesi sorgulama ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 17:30 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:30
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        • 1

          İstanbul'da ilk kez 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyenler THY Emlak Konut Arnavutköy projesine başvurularını gerçekleştirdiler. Yüzde 20 peşinat ve 7 bin 500 TL'den başlayan taksitler ile ödeme planı bulunan projede sıra kura çekiminde. Peki, THY Emlak Konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte, konuya dair güncel ayrıntılar...

        • 2

          THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Kura çekilişi tarihinin ilgili resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

        • 3

          THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

          THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

        • 4

          THY EMLAK KONUT ARNAKUTKÖY BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

          THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.

        • 5

          THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

          Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

          İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

          Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

        • 6

          EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

          Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabiliyor.

          Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.

          İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.

        • 7

          Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.

          Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.

        • 8
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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