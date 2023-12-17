THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman? THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı?
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi için geri sayım sürüyor. 2 Haziran tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar gözünü THY Emlak Konut kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. 1+1, 2+1, 3+1 daireler kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, isim listesine göre hak sahiplerine teslim edilecek. İşte THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiminin yapılacağı tarih...
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THY Emlak Konut kura sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi başvurular haziran ayı itibarıyla sona ermişti. Konutların yüzde 20 peşinat ile 120 ay vade, 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlendirme imkanıyla satışa sunulması bekleniyor. Peki, "THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman?" İşte detaylar...
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THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların 2 Haziran'da sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
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THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?
THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.
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THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
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İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.
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Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
Kuradan ev sahibi olanlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklardır.
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