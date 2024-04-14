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        Haberler Gündem THY'den iptal edilen uçuşlarla ilgili ücretsiz rezervasyon değişikliği

        THY'den iptal edilen uçuşlarla ilgili ücretsiz rezervasyon değişikliği

        THY, İran ile İsrail arasında yaşanan gerginlik nedeniyle iptal edilen Irak, Ürdün ve Lübnan seferleriyle ilgili yaptığı açıklama ile yolcuların ücretsiz rezervasyon değişikliği yapabileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 22:41 Güncelleme: 14.04.2024 - 22:42
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        THY'den iptal edilen uçuşlarla ilgili açıklama
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        İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava araçları ile yaptığı saldırının ardından birçok ülke hava sahasını kapatmış ve çok sayıda sefer iptal edilmişti.

        Türk Hava yolları(THY) tarafından iptal edilen seferler ile ilgili yapılan açıklamada, "Değerli Yolcularımız, Irak, Ürdün ve Lübnan'daki mevcut durum sebebiyle, 13 Nisan 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 13 Nisan 2024-22 Nisan 2024 tarihleri arasındaki Irak, Ürdün ve Lübnan varışlı ve çıkışlı seferlere kayıtlı tüm yolcularımızın 22 Nisan 2024 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla, rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. İade talepleri ise bilet kuralları kapsamında yapılacaktır. Bilet süresinin uzatılmasıyla ilgili değişiklik cezası alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır" denildi.

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