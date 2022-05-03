THY'den iki ülke uçuşlarıyla ilgili açıklama

THY'den iki ülke uçuşlarıyla ilgili açıklama

AA

Türk Hava Yolları (THY), Yunanistan ve Kırgızistan'ın Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğunu kaldırdığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara; her iki ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.