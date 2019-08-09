THY'den fotoğraf yarışması

Türk Hava Yolları’nın desteğiyle FIAP, GPU, UIP gibi uluslararası tanınmış fotoğraf sanatı federasyonları ve Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu (TFSF) çatısı altında düzenlenen 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması’na başvurular devam ediyor.

Yarışmada bu yıl tema ‘’Keşfet!’’. Dünyanın her yerinden profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açık olan yarışma; fotoğraf tutkunlarını dünyayı, kendini, renkleri, doğayı, çevreyi ve mutluluğu keşfetmeye çağırıyor.

Jonatan Pie

Her bir federasyon adına altın, gümüş ve bronz madalyalar ile mansiyon ödüllerinin dağıtılacağı yarışmanın birincisine 12 bin dolar, ikinciye 6 bin dolar, üçüncüye 3 bin dolar değerinde uçak bileti verilecek. FIAP, GPU, TFSF ilk üç derecelerine layık görülenler de yine 1000’er dolar değerinde uçak bileti ile ödüllendirilecek.

Eduardo Flores

Son başvuru tarihi 25 Ağustos olan ve uluslararası jüri üyelerinin kapalı oturumda değerlendirmeye alacağı fotoğrafların arasından kazananlar 9 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak.