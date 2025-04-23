THY 23 Nisan kampanyası: THY 23 Nisan'a özel indirimli bilet kampanyası başlattı!
Türk Hava Yolları , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir kampanya başlattı. Bu kapsamda; yurt içi uçuşlarında 2-11 yaş arası çocuklara yüzde 50 indirim uygulanacak. Kampanya, 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapılacak uçuşlar için geçerli. İşte, THY 23 Nisan kampanyası...
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Türk Hava Yolları, 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle 2-11 yaş arası çocuklara yurt içi biletlerinde yüzde 50 indirim sunuyor. 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilecek uçuşlarda geçerli kampanya, 25 bin koltukla sınırlandırıldı. İşte, THY'nin 23 Nisan'a özel kampanyası...
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THY 23 NİSAN KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
THY'nin 23 Nisan kampanyası bugün sonlanıyor. Çocuk yolcular için uçak biletlerini THY2304 koduyla alabilirsiniz.
Kampanya aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti — İstanbul ve Antalya uçuşlarında da yüzde 50 indirimi kapsıyor.
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SEYAHAT TARİHİ NE ZAMAN?
23 Nisan kampanyasından yararlanan yolcular 23 Haziran ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki yurt içi seferleri kapsamında seyahat edecek.
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THY 23 NİSAN KAMPANYASI GENEL KURALLARI
Kampanya 22 Nisan 2025 (dahil) – 23 Nisan 2025 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 23 Nisan 2025 (dahil) – 30 Haziran 2025 (dahil) arasında olan biletler için geçerlidir.
Kampanya 04 Haziran 2025 (dahil) – 10 Haziran 2025 (dahil) tarihlerinde gerçekleştirilecek seyahatleri kapsamaz.
Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı Türk Hava Yolları Ekonomi ve Business Class, yurt içi, tek yön ve gidiş-dönüş, direkt ve aktarmalı uçuşlarda geçerlidir.
Kampanya kapsamında 02 – 11 yaş aralığındaki (12.yaş gününü kutlamamış) çocuk yolcularımıza tüm vergi ve harçlar hariç, net ücretler üzerinden %50 indirim uygulanacaktır. İndirim sadece belirtilen yaş aralığındaki çocuk yolcularımıza uygulanacaktır. Çocuk yolcu ile birlikte seyahat eden yolcu olması durumunda indirim diğer yolculara uygulanmayacaktır.
İndirimin uygulanabilmesi için Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden uçuş seçilip ödeme aşamasına gelindiğinde THY2304 indirim kodu girilmelidir.
Kampanya kodunun kullanımı 25.000 adetle sınırlandırılmıştır.
Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı çıkışlı uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare (ortak) seferlerde ve AJet uçuşlarında geçerli değildir.
Kampanya, Türk Hava Yolları çağrı merkezi, THY web sitesi, THY mobil uygulaması, THY satış ofisleri ve yetkili seyahat acenteleri dahil tüm satış kanallarında geçerlidir.
Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerlidir.
Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.
Kampanya kapsamında sunulan indirim, diğer indirim haklarıyla birleştirilemez.
Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.