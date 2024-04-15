THREADS TÜRKIYE'DE GEÇİÇİ OLARAK FAALİYETİNİ DURDURDUĞUNU AÇIKLADI

Twitter'a rakip olarak Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg tarafından piyasaya sürülen ve çıkış aşamasında da büyük tartışmalara sebep olan Threads bugünden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.

Instagram, Facebook ve Threads'in çatı kuruluşu META hakkında geçtiğimiz haftalarda geçici tedbir kararı alınmıştı. Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.