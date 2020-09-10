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Thor Ragnarok filmi konusu nedir? Thor Ragnarok filmi oyuncuları ve karakterleri

Thor: Ragnarok, Marvel Sinematik Evreni'nin Thor'a ve Thor çizgi romanına dayalı üçüncü filmi olup on yedinci Marvel Sinematik Evreni filmidir. Taika Waititi'nin yönetmenliğini üstlendiği, Craig Kyle ve Christopher Yost ikilisinin senaryosunu kaleme aldığı, filmin başrollerinde Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston yer almaktadır. İşte Thor Ragnarok filmi oyuncuları ve konusu

10.09.2020 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Thor Ragnarok

Thor Ragnarok filmi konusu nedir? Thor Ragnarok filmi oyuncuları kimler? soruları filmseverler tarafından merak ediliyor. 2017 yapımı olan Thor Ragnarok filminin yönetmen koltuğunda Taika Waititi oturuyor. İşte Thor Ragnarok filmi oyuncuları ve konusu...

THOR RAGNAROK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Thor, Asgard'ın Ragnarök karşısında kaderine terk edilmesi nedeniyle savaşmak zorunda kalmış ve kendini tanrılar arasındaki savaşın ortasında bulmuştur. Bu kez savaşacağı düşmanları Surtur ve Muspellheim'ın Ateş Devleri'dir. Ayrıca Odin'in kızı, ölüm tanrıçası Hela da filmde yer almaktadır. Bu savaşta Hulk ve Dr.Strange de Thor'un yanında yer almaktadır.

THOR RAGNAROK FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Odin adlı karakteri Anthony Hopkins, Heimdall adlı karakteri ise Idris Elba canlandırmaktadır. Hela'yı Cate Blanchett canlandırırken Valkür Brunhilda'yı Tessa Thompson canlandırmaktadır. Jeff Goldblum Grandmaster'i , Karl Urban'sa Cellat Skurge'u canlandırmaktadır. Mark Ruffalo, Hulk'u canlandırmaktadır.

Benedict Cumberbatch, Doktor Strange'i canlandırmaktadır. Surtur'u ise Taika Waititi canlandırıp, Clancy Brown seslendirmektedir.

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