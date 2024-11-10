Thomas Reis'ten hakem tepkisi!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçında mağlubiyetten dolayı üzgün, oyuncularının performansından dolayı gururlu olduğunu söyledi.

Alman teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'a karşı iyi bir performans sergilediklerini aktaran Reis, "Almış olduğumuz sonuçtan dolayı mutsuzum ama takım olarak gösterdiğimiz performanstan dolayı ise gururluyum. Çok iyi mücadele ettik. Fena bir performans göstermedik. Böyle bir takıma karşı goller de bulduk. İlk yarıda gelen ortaları engelleyemedik. Osimhen gibi etkili bir oyuncu bizi cezalandırdı. İkinci yarıya daha iyi başladık ve golü bulduk. Ne yazık ki kendi hatamızdan kaynaklı bir gol yedik. O golden sonraki 10 dakikada rakip bizi daha fazla cezalandırabilirdi. Elimizden gelen performansı göstermeye çalıştık ama üçüncü golü yedik. İki farklı geri düşmemize rağmen geri dönmeye çalıştık, vazgeçmedik. Oyuncularımın gösterdiği performanstan dolayı gururluyum." diye konuştu.

Hakem Halil Umut Meler'in performansını eleştiren Reis, "Hakemle alakalı çok fazla konuşmayı seven biri değilim. İlk yarıda Ntcham'ın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyon penaltıydı. Galatasaray'ın attığı 3. golden önce de bir faul olduğu düşüncesindeyim. Bu kararlar bizi üzdü. Uzatma konusunda üzgünüm. Yeteri kadar oynatılmadığını düşünüyorum. Buradan mutsuz ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı. Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, müsabakada 2 gol atan Galatasaraylı Victor Osimhen ile ilgili "Osimhen çok etkili, skorer bir oyuncu. Napoli'de de attığı gollerle bunu kanıtladı." dedi. "BAZI POZİSYONLARDA BİZİM LEHİMİZE KARAR VERİLSEYDİ BELKİ DE SONUÇ FARKLI OLABİLİRDİ" Thomas Reis, mağlubiyeti hakem hatalarına bağlamadığını ancak bazı kararların lehlerine verilmesi durumunda sonucun farklı olabileceğini söyledi. Takım olarak iyi oynadıklarını kaydeden 51 yaşındaki teknik adam, "Bir hoca olarak cezalı duruma düşmemek için kart görmemeye çalışıyorum. Hakemin iyi bir gününde olmadığı düşüncesindeyim. 'Maçı da hakemin hataları yüzünden kaybettik.' demek istemiyorum çünkü bizim de hatalarımız oldu. Ancak bazı pozisyonlarda bizim lehimize karar verilseydi belki de sonuç farklı olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Reis, kazandıkları iki penaltıyla ilgili, "Penaltıların net ve doğru kararlar olduğunu düşünüyorum. Onlar dışında ilk yarıda lehimize verilmeyen pozisyon var. Takım olarak ne yazık ki çok nazik davranıyoruz. Belki yerden kalkmayıp daha fazla itiraz etmiş olsaydık hakemin fikri değişecekti. Takım olarak biraz nazik davrandık." şeklinde görüş belirtti. "GALATASARAY'A KARŞI DA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK" Alman teknik adam, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'a karşı da iyi performans sergilediklerini söyledi. Transfer yasakları olmasına rağmen zirveye oynadıklarının hatırlatılması üzerine Reis, "Bugün çok ciddi farklar olmasına rağmen takım olarak bunu hissettirmedik. Bu tür takımlara karşı savaşabileceğimizi gösterdik. Beşiktaş'a karşı çok iyi performans göstermiştik. Fenerbahçe ile berabere kaldık. Takım olarak iyi bir performansı Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı da gösterdik. Bugün kazanabilirdik. Diğer takımlar, çok pahalı ve değerli oyunculara sahip olabilir ama bizim de iyi bir takımımız var. Onlarla gurur duyuyorum." diye konuştu.