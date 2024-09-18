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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Kazandığımız için mutluyuz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Kazandığımız için mutluyuz

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, RAMS Başakşehir maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 23:13 Güncelleme: 18.09.2024 - 23:13
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        "Kazandığımız için mutluyuz"
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        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Başakşehir'i sahasında 2-0’la geçen Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

        "KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

        Reis, kendi sahalarındaki ilk iç saha galibiyetini aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Güçlü bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Thomas Reis, "Çok iyi bir maç oynandı. 2 takım da iyi mücadele verdi. Son dakikaya kadar disiplinli olmaya çalıştık. İlk 15 dakikada biraz sıkıntılar yaşadık. Taktiksel değişiklikler yaptık ve ilk 15’den sonra daha iyi oynadık. Devre arasından sonra disiplinli oynamaya devam edeceğimizi söyledim. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımız önünde ilk galibiyetimizi aldığımız için de mutluyuz. Umarım taraftarımız da çok mutludur" dedi.

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