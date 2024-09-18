Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Beşiktaş
        BJK
        10
        ikas Eyüpspor
        EYP
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Net Global Sivasspor
        SVS
        7
        Antalyaspor
        ANT
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Trabzonspor
        TS
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Bellona Kayserispor
        KYS
        2
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.09.2024 - 16:47 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 6'ncı haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçında Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.

        Ligde 6'ncı haftanın maç programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

        20 Eylül Cuma:

        20.00 Hatayspor-Bodrum FK: Ümit Öztürk

        21 Eylül Cumartesi:

        17.00 Konyaspor-Sivasspor: Yasin Kol

        20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

        REKLAM

        22 Eylül Pazar:

        17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam

        17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan

        20.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Zorbay Küçük

        20.00 Adana Demirspor-Alanyaspor: Emre Kargın

        23 Eylül Pazartesi:

        20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

        20.00 Göztepe-Kayserispor: Ozan Ergün

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Musk: "Ateizm bir boşluk yarattı"
        Musk: "Ateizm bir boşluk yarattı"
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Habertürk Anasayfa