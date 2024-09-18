Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçında Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.
Ligde 6'ncı haftanın maç programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
20 Eylül Cuma:
20.00 Hatayspor-Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi:
17.00 Konyaspor-Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Zorbay Küçük
20.00 Adana Demirspor-Alanyaspor: Emre Kargın
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Göztepe-Kayserispor: Ozan Ergün