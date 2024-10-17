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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Fenerbahçe maçında savaşmamız gerekiyor - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Fenerbahçe maçında savaşmamız gerekiyor

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maçında savaşmamız gerekiyor. Oyuncularım Fenerbahçe'ye karşı öz güvenle oynamalı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:30 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:30
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        "Fenerbahçe maçında savaşmamız gerekiyor"
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, Fenerbahçe ile Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar almak için en iyi performanslarını göstermek zorunda olduklarını vurgulayan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

        "KENDİ SEVİYEMİZİN EN ÜST LİMİTİNİ GÖSTEREBİLİRSEK MAÇIN BİZİM ADIMIZA GÜZEL GEÇECEĞİNE İNANIYORUM"

        Fenerbahçe maçında en üst seviyede performans göstermeleri gerektiğine değinen Thomas Reis, “Başkanımız ve yönetimin Fenerbahçe maçıyla alakalı nasıl açıklamalar yaptığı ile ilgili fazla bir bilgim yok. Sonuçta Fenerbahçe maçı tabii ki zor geçecektir. Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesine karşı oynayacağız. Bu maçta puan ya da puanlar almak istiyorsak, yüzde 100'ümüzden fazlasını vermemiz gerekiyor. Adana Demirspor maçında da gördüğünüz gibi savaşarak, geriden gelerek kazandık. Fenerbahçe maçında da savaşmamız gerekiyor. Sonuçta kendi seviyemizin en üstünü limitini gösterebilirsek maçın bizim adımıza güzel geçeceğine inanıyorum. Benim de takımımın da Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynamaktan ötürü de zevk almamız gerekiyor” diye konuştu.

        "OYUNCULARIM FENERBAHÇE'YE KARŞI ÖZ GÜVENLE OYNAMALI"

        Maç öncesi oyuncularına da mesaj veren Reis, “Fenerbahçe maçı için taktiklerimi konuşmak doğru olmaz. Yapmamız gereken Fenerbahçe karşısında kompakt bir oyun sergilemek. Merkezde mümkünse top kaybetmemek, hata yapmamak. Basit hatalardan özellikle kaçmamız gerekiyor. Yanlış kararlar vermememiz gerekiyor. Çünkü merkezde topu kaptıracak olursak Fenerbahçe'nin çok hızlı kanat oyuncuları var ve bize problem yaşatabilirler. Bu sebepten dolayı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Oyuncularım Fenerbahçe maçında kendilerine güven duymalı ve öz güvenle oynamalı. Onlara karşı oynamaktan ötürü de zevk almalılar. Sonuçta Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı oynayacağız” şeklinde konuştu.

        20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe yaptığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli takım topladığı 16 puanla ligde 4. sırada bulunuyor.

        Samsunspor ise oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Kırmızı-beyazlı takım topladığı 18 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.

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