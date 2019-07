May, Avam Kamarası'nın 3 kez reddettiği Brexit anlaşmasına değinerek, "Milletvekillerini bu anlaşmayı desteklemeye ikna etmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ne yazık ki, bunu başaramadım. Üç kez denedim" demiş, konuşmasının sonunda gözleri dolan ve sesi kısılan May, Başbakan olmanın hayatının onuru olduğunu belirterek, "Elimden gelenin en iyisini yaptım. Başbakan olarak arkamdaki kapıdan ilk adım attığımdan beri İngiltere'yi yalnıza ayrıcalıklı bir azınlık için değil, herkes için çalışan bir ülke yapmak ve referandumun sonucunu onurlandırmak için çabaladım. Sevdiğim bu ülkeye hizmet etme görevini büyük bir minnettarlıkla bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Üst düzey isimlerin katıldığı The Henley Festival'de May'in İsveç'in kült müzik grubu ABBA'nın Dancing Queen ve Mamma Mia gibi şarkıları eşliğindeki dansı büyük beğeni topladı.

Dans ederken çekilmiş görüntüsünün gif halini Twitter hesabından paylaşan May, 'aferin' notunu düştü.

Brexit sonrası Afrika ülkeleri ile olan ticaret hacmini genişletmek amacıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gezi düzenleyen İngiltere Başbakanı Theresa May, ilkokul ziyareti sırasında sergilediği dans performansı ile çok konuşulmuştu. Güney Afrika'da gerçekleştirdiği dans ile eleştirilerin hedefi olan İngiltere Başbakanı Theresa May, eleştirilere aldırmadan Kenya ziyareti sırasında yine dans etmişti.