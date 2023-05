"YENİDEN DOĞMAYA ÇALIŞIYORUM"

Tam adı Abel Makkonen Tesfaye olan The Weeknd, 2016'da çıkardığı 'Starboy' albümünde The Weeknd adıyla tanındı. Artık lakabını kullanmak istemediğini söyleyen Grammy ödüllü şarkıcı, "Hala The Weeknd'i öldürmek istiyorum. Ve öldüreceğim. Eninde sonunda. Kesinlikle kabuk değiştirmeye ve yeniden doğmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.