'The Sopranos' yıldızı Jerry Adler hayatını kaybetti

'The Sopranos' dizisindeki uzun soluklu rolüyle tanınan oyuncu ve tiyatro yönetmeni Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti. Adler'in ölümü, dün ailesi tarafından duyuruldu.

Oyuncu arkadaşı Frank J. Reilly ise sosyal medya paylaşımında; "Büyük aktör, arkadaşım Jerry Adler bugün 96 yaşında vefat etti. Onu ikonik rollerinden birinden, konuk oyuncu olarak yer aldığı birçok yapımdan tanıyorsunuz. 65 yaşına kadar oyunculuğa başlamamış biri için fena değil. IMDb sayfasına göz atın" diye yazdı.

'The Sopranos', 1999 ile 2007 arasında 86 bölüm yayınlandı

Jerry Adler'in tiyatroda onlarca yıllık bir kariyeri vardı, ancak filmlerde ve televizyonda 1990'ların başında görünmeye başladı.

İlk önemli film rollerinden biri, Woody Allen'ın 1993 yapımı, gizem-komedi türündeki filmi 'Manhattan Murder Mystery'deydi. Adler daha sonra 'Mad About You', 'Rescue Me', 'The Good Wife' ve 'Transparent' gibi yapımlarda önemli roller üstlendi. Ancak Adler'in hafızalara kazınmasını sağlayan ise 'The Sopranos'taki Herman 'Hesh' Rabkin rolü oldu.