The Queen's Gambit 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıkladı mı? The Queen's Gambit 2. sezon yayın tarihi

Netflix'in ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan The Queen's Gambit, son yılın en çok konuşulan yapımlarından biri durumunda. İlk sezonuyla oldukça ilgi gören dizi ile ilgili izleyiciler The Queen's Gambit 2. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını arıyor. İşte konuyla ilgili son durum...

THE QUEEN'S GAMBIT 2. SEZON NE ZAMAN?

Hayranlar şanslıysa ve The Queen’s Gambit 2. sezon için onaylanırsa, yeni sezon büyük olasılıkla 2021’in sonlarında veya 2022’nin başlarında yayınlanacak. Henüz ikinci sezonun prodüksiyonu başlamaması ve koronavirüs salgınının çekimleri etkilemesini de düşünürsek yeni sezonun meyvelerini vermesi biraz zaman alacak.

THE QUEEN'S GAMBIT OYUNCULARI KİMLER?

Anya Taylor-Joy

Thomas Brodie-Sangster

Harry Melling

Job Fortune Lloyd

Moses İngram

Marielle Heller

Marcin Dorocinski

Matthew Dennis Lewis

Sergio Di Zio

Christiane Seidel