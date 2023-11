'The Orchestra of The Age of Enlightenment' ayakta alkışlandı

'The Orchestra of The Age of Enlightenment' ayakta alkışlandı

REKLAM advertisement1

CSO Ada Ankara Uluslararası Orkestralar serisi kapsamında, 9 Kasım Perşembe akşamı Ankara’da ilk kez İngiltere’nin en sevilen ve çığır açıcı topluluklarından ‘The Orchestra of The Age of Enlightenment’ı ağırladı. Şimdiye dek Sir Simon Rattle, Ivan Fischer ve Vladimir Jurowski gibi büyük şeflerle sahne alan ‘The Orchestra of The Age of Enlightenment’, Matthew Truscott yönetiminde CSO Ada Ankara’da unutulmaz bir konser verdi.

Müzik tarihinde 'Senfoninin Babası' olarak bilinen Franz Joseph Haydn’ın son dönem senfonilerinin seslendirildiği konserin sürprizi ise Haydn’ın yazdığı ilk senfoni ile son senfoninin aynı gecede seslendirilmesi oldu. Haydn’ın senfonik evreninden ustalığının en parlak ışıltılarıyla dolu dört özel eser ‘The Orchestra of The Age of Enlightenment’ın yorumuyla CSO Ada Ankara’da yankılandı.

Uluslararası Orkestralar Serisi 22 Kasım’da Franz Liszt Chamber Orchestra ile devam ediyor

CSO ADA Ankara Uluslararası Orkestralar Serisi’ne bir sonraki etkinlikte; bu sene 60. kuruluş yılını kutlayan Avrupa’nın önde gelen oda orkestralarından Franz Liszt Chamber Orchestra konuk olacak. 22 Kasım Çarşamba günü Ana Salon’da gerçekleşecek konserde, Franz Liszt Chamber Orchestra; dünyaca ünlü viyolonselci István Várdai ile Macar, İtalyan ve Alman bestecilerin eserlerini yorumlayacak.