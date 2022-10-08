7 Ekim 2022 Cuma günü Netflix'te ilk kez yayınlanan The Midnight Club, korku türünden bir yapım. Yayınladığı andan itibaren tüm dünyanın ilgisini çeken dizi ayrıca bir rekor kırdı ve Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. Peki, The Midnight Club dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar...
THE MIDNIGHT CLUB DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
7 Ekim 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanan The Midnight Club'ın konusu şöyle;
90'lı yıllarda geçen The Midnight Club, Brightcliffe adlı bir bakımevinde birlikte yaşayan ölümcül şekilde hasta olan gençlerden oluşan bir ekibi anlatıyor. Günlerini tedavide geçirseler de grup, geceleri bir araya gelerek “Gece Yarısı Kulübü”nü kurar, burada vefat etmiş akranlarına kadeh kaldırır ve mezarın ötesinden iletişim hakkında açıkça konuşurlar. Bu öncül, Brightcliffe'in salonlarında dolaşan “hayaletlerin” aslında başka bir alemden gelen ruhlar mı yoksa sadece gençlerin en büyük korkularının tezahürü mü olduğu da dâhil olmak üzere bazı ciddi ürkütücü cevaplanmamış sorular etrafında dönüyor.
THE MIDNIGHT CLUB DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
The Midnight Club'ta çok fazla meşhur oyuncu yok ayrıca kadro genel olarak genç oyunculardan oluşuyor.
The Midnight Club'ın kadrosunda; Iman Benson, Igby Rigney, Ruth Codd, Heather Langenkamp, Annarah Cymone, Chris Sumpter, Adia, Aya Furukawa, Sauriyan Sapkota, Matt Biedel, Samantha Sloyan ve Zach Gilford yer alıyor.
THE MIDNIGHT CLUB TEK BİR BÖLÜMLE REKOR KIRDI
Netflix'in yeni yapımı ilginç bir kategoride rekor kırdı ve Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Dizinin 6 Ekim'de yapılan galasında seyircilerin 21 kez korkudan sandalyeden zıplaması, diziyi "en çok sandalyeden zıplatan" unvanıyla rekora taşıdı.
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