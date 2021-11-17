The Mandalorian 3. sezon için artık geri sayım başladı. Disney+'ın sevilen dizisinin 3. sezon yayın tarihi belli oldu...

The Mandalorian 3. sezon ne zaman?

Disney +'ın Star Wars dizisi The Mandalorian'ın üçüncü sezonunun yayın tarihi belli oldu. Dizinin 3. sezonu, 25 Aralık 2021'de izleyici ile buluşacak.

The Mandalorian Dizisinin Konusu Nedir?

Mandalorian (Pedra Pascal), çocukluğunda ailesini kaybetmiş ve Mandalorianlar tarafından büyütülmüştür. Mandalorianlara özgü, maske takmakta ve yüzünü kimse bilmemektedir. Mandalorian bir nevi kafatası avcısı, silahşordur. Evrenin neresinde olursa olsun para karşılığı iş yapar. Günün birinde Greef Karga (Carl Weathers) tarafından bir iş verilir. Görevi bir paketi teslim alıp, onlara getirmektir.

Mandalorian, paketi teslim aldığında bunun küçük bir çocuğa benzeyen bir varlık olduğunu görür. Teslim ettiğinde de çocuğun öldürüleceğini anlayınca, çocuğu teslim etmez. Yeni Galaktik Cumhuriyeti de bu çocuğun peşindedir. Böylece kovalamaca ve kaçmaca başlar.

Bu kaçış sırasında Mandalorian, eski bir asker olan Cara Dune (Gina Carano) ile tanışır. Cara Dune, bu kaçış olayında ona yardımcı olacaktır.