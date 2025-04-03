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        Haberler Kültür-Sanat 'The Beatles' filmlerinin vizyon tarihi belli oldu

        'The Beatles' filmlerinin vizyon tarihi belli oldu

        İngiliz müzik grubu The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan dört filmin çıkış tarihi açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:56 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:56
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        'The Beatles' filmlerinin vizyon tarihi belli oldu
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        Yönetmen Sam Mendes, The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan dört filmin çıkış tarihini açıkladı.

        Mendes, grup üyeleri Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan dört ayrı film çekileceğini belirtti.

        Dört farklı filmden oluşacak biyografik yapımda; John Lennon’ı Harris Dickinson, Paul McCartney’yi Paul Mescal, Ringo Starr’ı Barry Keoghan ve George Harrison’ı Joseph Quinn canlandıracak.

        Soldan sağa Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan ve Harris Dickinson
        Soldan sağa Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan ve Harris Dickinson

        Bu proje için yıllardır hayal kurduğunu söyleyen Sam Mendes, Beatles’ın hikayesinin tek bir filmle anlatılamayacak kadar büyük olduğunu vurgulayarak, tüm filmlerin 2028 yılında art arda vizyona gireceğini bildirdi.

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