'The Batman' filminden yeni fragman 0:00 / 0:00

Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Matt Reeves'ın oturduğu 'The Batman' filminden yeni fragman yayınlandı

Pandemi nedeniyle vizyon tarihi defalarca ertelenen ve 4 Mart 2022’de sinemaseverlerle buluşması beklenen 'The Batman' filminin yeni tanıtımı paylaşıldı. Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı yapımda, ikinci yılında suçlarla mücadele eden Batman'in Gotham City'deki yozlaşmayı araştırırken, bir seri katil olan Bulmacacı ile yüzleşmesini anlatılıyor.

Filmde, Robert Pattinson'a Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis ve Colin Farrell gibi isimler eşlik ediyor.

Ocak 2020'de İngiltere'nin Londra kentinde başlayan temel çekimler Mart 2021'de tamamlandı. COVID-19 pandemisi nedeniyle Mart-Eylül 2020 arasında çekimlere ara verildi.

Filmin ilk vizyon tarihi 25 Haziran 2021’di. Sonrasında Ekim 2021’e ertelenen yapımın son olarak 4 Mart 2022’de vizyona girmesi bekleniyor.