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En iyi 12 DC Comics filmi

‘The Suicide Squad: İntihar Timi’nin gösterimde olduğu şu günlerde biz de DC Comics eserlerinden uyarlanan en iyi süper kahraman filmlerini seçtik. ABD’nin en eski ve en büyük çizgi roman yayıncılarından biri olan DC Comics, özellikle Superman ve Batman ile çağdaş süper kahraman filmleri üzerinde önemli bir etkiye sahip. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

01.08.2021 - 00:48 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • 12. SHAZAM! (2019)

    İstediği zaman süper kahramana dönüşme şansına sahip olan bir çocuğun hikâyesi… Yetişkin bedenini önce içki almak için; güçlerini ise para kazanmak, hava atmak ve eğlenmek için kullanıyor... Verildiği “koruyucu ailedeki” kardeşi Freddy ile birlikte süper kahramancılık oynamakla gerçek bir süper kahraman olmak arasında gidip geliyor film boyunca... Zaten filmin asıl eğlencesi ve hikâyenin çekiciliği burada... Özellikle Billy ile Freddie'nin, Shazam'ın süper güçlerini keşfettikleri süreç komik anlara sahne oluyor. “Süper kahraman bedeni” bir çeşit kostüm oluyor onlar için. “Shazam!” süper kahraman türüyle Harry Potter tarzı fantastik filmleri buluşturuyor. Özellikle canavarların olduğu sahneler, eski usul fantastik masal filmlerinin dünyasını akla getiriyor. Yönetmen David F. Sandberg, 1940'lı, 50'li yılların ucuz süper kahraman filmlerini hatırlatan retro bir estetik kullanıyor.  Shazam, “parlak renkli, pelerinli süper demode kıyafeti” ile gerçekçi bir Philadelphia dekoru önünde çıkıyor karşımıza... Komediyle aksiyonu birleştiren, aile seyircisine yönelik bir sevgi ve dostluk filmi.

  • 11. WONDER WOMAN (2017)

    Gal Gadot’un canlandırdığı Amazon prensesi Diana, I. Dünya Savaşı’nı bitirmek amacıyla yaşadığı cennet adayı terk ederek Almanların geliştirdiği kimyasal silahın peşine düşüyor… Filme, Diana ya da Wonder Woman’ın hayat hikâyesi olarak bakılabilir. Wonder Woman resimli romanlardaki gibi bir Amazon prensesi ve kökenleri Yunan mitolojisine kadar giden bir yarı tanrıça... Diana’nın büyüdüğü ada, uygarlık dışı bir mekân. Bir gizli cennet... İngilizler adına çalışan Amerikan casusu Steve Trevor’un (Chris Pine) uçağının ada açıklarında düştüğü sahne, öyküyü yakın tarihe bağlasa da mitolojiden hiç kopmuyoruz. Almanlar, Osmanlılar, İngilizler ve kimyasal silahlar bir yana her şey, Savaş Tanrısı Ares’le Diana arasındaki çatışmayla ilgili... Erkek yönetmenlerin egemen olduğu bir türde Patty Jenkins, teknik ve estetik anlamda gayet iyi iş çıkarıyor. Çektiği en güzel aksiyon sahnesi, Amazonlu kadınlarla Alman ordusunun plajdaki savaşı... Üniformalı erkeklerin ateşli silahlarına karşı kadınlar ok, mızrak ve kılıçların yanı sıra fiziksel güçleri ve akrobatik yetenekleriyle savaşıyorlar. Görsel anlamda keskin kontrastlara dayalı bir tür medeniyetler ve cinsiyetler savaşı bu... Son yılların en çok seyredilen aksiyon filmlerinden biri.

  • 10. BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI (2016)
    (Batman v Superman: Dawn of Justice)

    Film DC Comics’in süper kahramanlarını bir araya getiren alternatif bir evrende geçiyor ve hikâyeyi “Adalet Birliği” (Justice League) adıyla anılan yeni seriye bağlıyor. Superman Metropolis’in, Batman Gotham şehrinin kahramanı. Hikâye Superman filmi “Man of Steel”in (2013) devamı niteliğinde. O filmde Superman’in cephesinden izlediğimiz savaşı bu kez Batman’in bakış açısından görüyor ve sivil halkın neler yaşadığına tanık oluyoruz... Batman kayıpların hesabını sormaktan yana. Superman’in güçlerinden rahatsız olan tek kişi o değil. Meseleye demokrasi açısından bakan senatör Finch de hesap vermesini istiyor. Öte yandan Superman de Batman’in yargısız infazlarından rahatsız. Batman – Superman gerilimi sürerken bundan en çok faydalanan ise Lex Luthor oluyor. Batman ve Superman kibirlerini çarpıştırırken o çılgınca bir ihtirasla kıyametin kopmasını arzuluyor. Süper kahramanları Tanrı’nın temsilcisi olarak görüyor ve Şeytan’ın tarafını tutuyor. Baştan sona karanlık, huzursuz ve kaotik bir film. Bu arada, Batman ile Superman’in testosteron saçan enerji israfına karşılık Lois ve Wonder Woman’ın sakinlikleri dikkat çekici.

  • 11. LEGO BATMAN FİLMİ (2017)
    (The Lego Batman Movie)

    Küçük yaşta annesi ve babasını kaybetmiş olan Batman, bir daha o kadar büyük acı yaşamamak için kimseye bağlanmak istemeyen yalnız ve bencil bir süper kahraman. İnsanlardaki kötülüğü ölçebilen lego şeklindeki yapay zekânın sandığı gibi her şeyiyle iyi bir adam olmadığını söylemesi, Batman’i kendisiyle yüzleşmeye itiyor. Onu asıl değiştirense çevresindeki insanlar... Alfred, Samantha ve Dick ile sadece ekip olmayı öğrenmiyor; onlarla birlikte sorumluluğun anlamını keşfediyor, kahramanlığın iyi olmaya yetmediğini anlıyor. “Lego Batman Filmi”, çocuklar kadar yetişkinleri de iyiliğin ve kötülüğün anlamı üzerine düşündürmeyi başaran zihin açıcı bir film. Özellikle Batman – Joker ilişkisi önemli… Film, Joker’in kötü adam olmasında Batman’in de payı olduğunu gösteriyor. Her şey bir yana, Batman hayranları için eğlenceli anlar vaat eden bir film... Senaryo, önceki Batman filmlerine mizahi göndermeler yapmayı ihmal etmiyor. Beyazperdedeki ilk Batman uyarlamalarından “Batman v Superman: Adaletin Şafağı”na kadar uzanan espriler var. Batman’deki Superman kıskançlığının komik anlara vesile olduğunu da belirtelim.

  • 8. KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR (2012)
    (The Dark Knight Rises)

    Yönetmen Christopher Nolan 2005'te 'Batman Begins' ile başladığı trajik üçlemeye son noktayı koyarken; bir kez daha kahramanlık kavramını sorguluyor ve Gotham'ın gerçek kahramanlara ihtiyaç duyduğu bir kaos dönemine götürüyor bizi. Filmin ilk yarısında, Gotham şehri ve Batman'in yaşadığı büyük bir hezimete şahit oluyoruz. Nolan, Bane karakterinde ABD'nin bütün güncel korkularını bir araya getiriyor. Onun imajında her tür uluslararası terörizm tehdidini görüyorsunuz. Nolan film aracılığıyla zaaflara, korkulara, arzulara sahip olmadan; büyüklük kompleksini yenmeden ne insan ne de kahraman olunamayacağını söylüyor. Alt sınıftan gelen, yalancı ve çıkarcı Selina/Kedi Kadın (Anne Hathaway), filmin anahtar karakterlerinden. Onun dürüstlüğü Batman'i farklı biçimde etkiliyor. Baba figürü Alfred'in (Michael Caine) "Artık kahramanlığı bırak, düz insan ol" isyanı da önemli. Nolan'ın asıl başarısı, çağdaş aksiyon sinemasına tragedya ciddiyeti ve ağırlığı getiren hikâyeler yazması.

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