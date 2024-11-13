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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ceyhun Kazancı'dan Montella açıklaması! - Futbol Haberleri

        Ceyhun Kazancı'dan Montella açıklaması!

        Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, teknik direktör Vincenzo Montella'nın Roma'ya gideceğine dair iddialara cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 15:39 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:41
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        Ceyhun Kazancı'dan Montella açıklaması!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, TRT Spor'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        MONTELLA AÇIKLAMASI

        "Roma'nın Vincenzo Montella'ya olan ilgisi hakkında ne söylersiniz?" sorusuna TRT Spor'da yanıt veren Ceyhun Kazancı "Gayet doğal. Böyle bir kulüp kendi efsanesi ve parlayan hocasını ister. Resmi bir teklif gelmedi bize, gelse de biz hocamızdan memnunuz. Hocamız da bizden memnun. Hocamızın da böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum." dedi.

        Açıklamalarına devam eden Ceyhun Kazancı "Kimsenin kafası karışmasın. Ranieri ismini okudum. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası'na gitmek. Kontrattan ziyade niyet önemli. Dolayısıyla dışarıdan gelen bilgilere odaklanmayalım. Sayın başkanımızla da benimle de konuştu. Tek konuştuğumuz şey Dünya Kupası. Roma, konumuz değil." ifadelerini kullandı.

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