TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muric'e verdiği 2 maç men cezasını onadığı bildirildi.

Maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı PFDK'nin 4 bin 500 lira para cezası verdiği Yusuf Günay'ın cezasının da kurul tarafından onandığı kaydedildi.