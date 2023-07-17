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        TFF, kurulları belirledi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu'nun yeni başkan, asil ve yedek üyelerini açıklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 22:01
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        TFF, kurulları belirledi
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 17 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararları açıkladı. Toplantıda Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu ve Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'nun başkan, asıl ve yedek üyeleri belirlendi.

        TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

        "Türkiye Futbol Federasyonu 17 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile;

        Tahkim Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 61. maddesi ve Tahkim Kurulu Talimatı'nın 3. maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

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        ASIL ÜYELER

        MUSTAFA ARTUÇ (Başkan)

        ALAADDİN VAROL

        MUSTAFA DEMİREL

        BAYRAM ŞEN

        ESRA ALAN

        MEHMET EROL

        PROF. DR. İLHAN ÜZÜLMEZ

        YEDEK ÜYELER

        BÜLENT SAVTOK

        YAVUZ AKSOY

        BÜLENT ERNAS

        ALPER TUNGA ÇEVİK

        FEYZİ EROĞLU

        İBRAHİM ŞAHİNKAYA

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 57. Maddesinin 4. ve 5. Fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

        ASIL ÜYELER

        FATİH MADEN (Başkan)

        ERKAN KIRAÇ

        HALİL İBRAHİM AYÇİÇEK

        SİNAN SEZER

        GÜLŞAH BOSTANCI BOZBAYINDIR

        DOÇ. DR. SELMAN DURSUN

        YUSUF ZİYA TAŞKAN

        YEDEK ÜYELER

        NECDET BUDAK

        MEHMET SAYDAM

        PROF DR. BEKİR MAHMUT KAŞIKÇI

        KEMAL MURTEZAOĞLU

        Av. FETİH AHMET ALPARSLAN

        DOÇ. DR. MEHTAP YÜCEL BODUR

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        Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 55. Maddesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

        ASIL ÜYELER

        OSMAN HAKAN ÖNCEL (Başkan)

        MUSTAFA ÇATTIK

        DOÇ. DR. EMRAH KULAKLI

        DR.ÖMER FARUK EROL

        PROF. DR. ALİ PASLI

        ESRA HATİPOĞLU

        BATTAL YILMAZ

        YEDEK ÜYELER

        MEHMET KIRMIZI

        KENAN KENAN

        MENDERES DERELİ

        BİRSEN ELMAS

        SERDAR YİĞİT

        MEHTAP SÜMER DİNÇ

        Etik Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 60. Maddesi ile Etik Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

        ASIL ÜYELER

        CELAL CANDAN (Başkan)

        MAHMUT FATİH ÇELİKBİLEK

        ÇAĞRI SİLAHTAROĞLU

        NURAY EKŞİ

        DOÇ. DR. SERKAN AĞAR

        YEDEK ÜYELER

        ENİS YETER

        ALİ KEMAL ATÇEKEN

        EMİR SERHAD SEYMEN

        MİNE ARISOY

        Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 57. Maddesinin 4. ve 5. fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

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        ASIL ÜYELER

        AV. SERDAR ÖLMEZ (Başkan)

        MEHMET TAMÖZ

        MUAZ ERGEZEN

        AV. BÜNYAMİN TÜRKMENOĞLU

        ALİ TÜRKER

        NEVRA DİDEM YAŞAR

        ORHAN AYTEKİN

        YEDEK ÜYELER

        FATİH KABASAKAL

        AV SERKAN SOKULUOĞLU

        HALİS ÇITIR

        DOÇ. DR. HAKAN YAVUZ

        DOÇ. DR. ORHAN EROĞLU

        MURAT CEYLANİ TUĞRUL

        Kulüp Lisans Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 59. Maddesi ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 10. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, başkan yardımcısı asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

        ASIL ÜYELER

        DR. ZEYNEL KOÇ (Başkan)

        MUSTAFA ARIKAN (Başkan Yardımcısı)

        ABDÜLKADİR GÜZELOĞLU

        YALÇIN MADENCİ

        SAVAŞ ÇITAK

        YASİN EKER

        FURKAN UYSAL

        YEDEK ÜYELER

        YAKUP ŞİMŞEK

        AHMET TEMİZYÜREK

        AYHAN DURGUN

        RAMAZAN ERKUT ALPEREN

        ÖMER FARUK BAŞER

        MUSTAFA AKGÜLLÜ

        MEHMET DOĞAN

        TFF bünyesinde oluşturulan Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'na aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;

        ÖMER GÜRSOY (Başkan)

        BİROL AYDIN

        AYHAN YILDIRIM

        KERİM VURAL

        ALPASLAN ERKOÇ

        Dr. ÜMRAN BAŞAR

        MUSA ÇİÇEK

        DR. NALAN AYVAZOĞLU

        HAMZA DOĞAN

        karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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