TFF'den yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Niyazi Akdaş tek aday olarak katıldığı bugünkü seçimde, katılım gösteren 290 delegenin 234'ünün oyunu alarak başkanlık görevine tekrar getirildi.