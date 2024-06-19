TFF'den Avrupa Şampiyonası'na götürülen kişi sayısı için açıklama!

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'ya sponsorlar dahil toplam 197 kişinin götürüldüğünü açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama'nın tamamı şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'ya 38 TFF Yönetim Kurulu Asil - Yedek Üyesi ve diğer kurul üyesi, 26 görevli personel, 14 kulüp temsilcisi, 23 medya yöneticisi, 20 teknik direktör, antrenör ve millî takım eski futbolcusu olmak üzere toplam 121 misafir ve görevli götürülmüştür.

Bunun dışındaki misafirler, önceki millî maçlarda da olduğu gibi sözleşmelerinden kaynaklı hak edişleri olan Millî Takımlar ve TFF sponsorlarımız Türk Hava Yolları, Nike, Turkcell, Mercedes-Benz, Arçelik, DenizBank, BtcTurk, RAMS, Acıbadem, Damat Tween, Ülker, Trendyol, Prometeon ve sahibinden.com yöneticileri, çalışanları ve misafirlerinden oluşan 76 kişidir.

1 uçaktan oluşan görevli ve misafir sayısı toplam 197'dir. Türk futbolu için son derece önemli olan Avrupa'nın en genç millî takımılarından A Millî Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası mücadelesine konsantre olduğumuz bu süreçte, millî takımımızın emeğini ve mücadelesini gölgeleme amaçlı dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerekliliğini önemle kamuoyunun bilgisine sunarız. "