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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig TFF'den 2 kulübe puan silme cezası! - Futbol Haberleri

        TFF'den 2 kulübe puan silme cezası!

        TFF Kulüp Lisans Kurulu, Nesine 2. Lig ekipleri Artı Değer Vanspor ile İnegölspor'a 3'er puan silme cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:30
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        TFF'den 2 kulübe puan silme cezası!
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        TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu kulüp lisans süreci tamamlandı.

        SGK ve vergi borçları için yapılandırmanın kabul edildiğine dair evraklarını verilen sürede sunmayan Artı Değer Vanspor ile İnegölspor, 3'er puan silme cezasına çaptırıldı.

        Eksiklerini tamamlayan Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor ve TÜMOSAN Konyaspor ile Serik Belediyespor'a ise ulusal lisans verildi.

        Böylece 2024-2025 sezonunda en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 49'u ulusal lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplerden 3'üne UEFA lisansı verilmesi uygun görüldü.

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